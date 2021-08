Covid, ancora in crescita i contagi in provincia. 72 i casi a Capo d’Orlando

Solo 4 i nuovi contagi segnalati ieri dal Ministero della Salute per la provincia di Messina. Un numero che non si allinea con il costante aumento di nuovi casi di covid-19, segnalato nei singoli comuni del comprensorio tirrenico-nebroideo. Cresce la preoccupazione a Capo d’Orlando, dove ieri erano 72 i casi accertati di positività al covid-19, +17 dall’ultimo aggiornamento dello scorso 20 agosto. Ore frenetiche per gli addetti ai lavori del comune orlandino e, secondo indiscrezioni, il numero degli attuali positivi già oggi è destinato a salire ulteriormente.

46 i casi registrati a Patti. Il sindaco, Mauro Aquino, ha sottolineato che si tratta non solo di cittadini residenti a Patti, ma anche di qualche turista.

27 gli attuali positivi a Sant’Angelo di Brolo. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale via social nella tarda serata di ieri, all’esito dei tamponi molecolari e rapidi effettuati nei giorni scorsi. Si tratta sia di soggetti residenti che non residenti nel comune, già in quarantena insieme ai loro nuclei familiari. L’ondata di contagi non risparmia nemmeno il più virtuoso comune di Brolo, che lo scorso 20 agosto ha sfiorato l’80% dei vaccinati: 16 i contagiati al momento, con 2 guariti e due nuovi casi positivi al tampone.

Anche a Librizzi si registrano 2 nuovi contagi che portano a 19 il numero degli attuali positivi. Si tratta di un familiare di una altro soggetto già positivo, e che era già posto in quarantena e che presenta lievi sintomi. L’altro, invece, è un giovane di Librizzi che ha contratto il virus sul luogo di lavoro – che si trova in altro comune – e la cui positività, quindi, non è legata ai focolai presenti sul territorio comunale.

Pochi i contagi a Mistretta, 10 secondo gli ultimi dati ASP, ma tra questi c’è una donna di 54 anni ricoverata con un quadro clinico severo al Policlinico di Messina. Secondo quanto appreso la 54enne, per motivi di salute, avrebbe ricevuto la prima dose di vaccino soltanto lo scorso 28 luglio e non era riuscita a completare il ciclo di vaccinazione per il sopraggiungere della positività.

Sono 14 i casi di positività al covid a San Fratello, dove agli 11 casi accertati con tampone molecolare, si aggiungo altri 3 positivi al test rapido.

A Villafranca Tirrena, comune dove da oggi scattano le restrizioni disposte dall’ordinanza del Presidente della Regione Musumeci per i comuni con meno del 60% dei vaccinati e più contagi, sono 39 i residenti che risultano essere positivi al covid-19, a fronte di 13 nuove positività e di 1 una guarigione. 120, infine, i contagiati a Milazzo, uno in meno rispetto a ieri, stabile il numero dei ricoverati, che sono 4.