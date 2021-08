Trecastagni, trovato morto impiccato Antonino Sciuto. Era ricercato per l’omicidio di Vanessa Zappalà

È stato ritrovato impiccato in un casolare di Trecastagni Antonino Sciuto, 38 anni, ricercato dalle forze dell’ordine per l’omicidio della ex fidanzata Vanessa Zappalà.

Sarebbe stato lui, secondo le testimonianze, la scorsa notte a sparare diversi colpi di arma da fuoco alla giovane Vanessa di soli 26enni, dopo averla avvicinata sul lungomare di Aci Trezza, nel comune di Acicastello. Sciuto si è dato alla fuga dopo l’omicidio ed era ricercato da ore.

L’uomo, che non si era arreso alla fine della relazione ed era già stato denunciato per stalking dalla ragazza, si è suicidato impiccandosi in una casa nelle campagne di Trecastagni. A rinvenire il corpo sono stati i carabinieri che hanno trovato la sua auto posteggiata nelle vicinanze.