Emergenza idrica in Sicilia: l’allarme lanciato dal sindaco di San Piero Patti Salvino Fiore

Venga predisposto un piano di intervento nel caso in cui non dovesse piovere nelle prossime settimane, affinché siano messi a disposizione mezzi e risorse economiche per fronteggiare l’emergenza idrica. E’ la richiesta che il sindaco di San Piero Patti Salvino Fiore ha girato alla Protezione Civile verificata l’emergenza idrica sia nel comune collinare così come in tanti altri comuni siciliani.

Nonostante gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati e la ricerca di nuovi fonti idriche interventi tutti finanziati con risorse del bilancio comunale, ha scritto Fiore e l’immissione della nuova risorsa idrica, la situazione é grave e con l’aumentare della siccità non potrà che peggiorare. L‘amministrazione comunale di San Piero Patti ha lanciato un appello al presidente della Regione Nello Musumeci affinché venga finalmente finanziata la ricerca di nuovi fonti idriche, la realizzazione di reti di adduzione e l’ammodernamento delle reti di distribuzione.

A questo appello lanciato in queste ultime ore si sono unite le voci di tanti altri sindaci le cui comunità si ritrovano nelle medesime condizioni. Fiore ha chiesto al capo della Protezione Civile Regionale Salvatore Cocina, che venga predisposto, a strettissimo giro, un piano di prevenzione e di emergenza per affrontare l’attuale situazione idrica dei Nebrodi e degli comuni della Sicilia.