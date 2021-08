Covid – 1.121 nuovi casi in Sicilia su 4.168 totali in Italia. 20 i decessi, crescono i ricoverati

Sono 1.121 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, con 12.565 tamponi processati. Ieri erano stati 1.350 ma con circa 11 mila tamponi e così il tasso di positività scende dal 12% di ieri al 9% di oggi.

La Sicilia è sempre prima per numero di contagi giornalieri tra le regioni, con oltre il doppio dei nuovi casi della seconda (Emilia Romagna con 558).

Sono 4.168 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri poco meno di sei mila), secondo i dati del ministero della Salute. 44 i decessi.

I morti nell’isola sono stati invece 20, anche se tutti riferiti ai giorni precedenti. In particolare, comunicano dall’Assessorato alla Salute Regionale, 7 si riferiscono a ieri, 22 agosto; altrettanti al giorno precedente; 4 al 20 agosto, 1 del 19 agosto e un altro ancora del 6 luglio. Dunque, il totale dei decessi resta 6.239 da inizio della pandemia.

Gli attuali positivi sono 24.146, con un incremento di 686 positivi. I guariti sono 415.

Continua a crescere anche il numero delle persone ricoverate: sono 729 in area medica (ieri erano 704), mentre in rianimazione i ricoverati salgono ad 88 (con ben 12 ingressi rispetto a ieri). Il totale delle persone ricoverate sale così a quota 817.

Per quanto riguarda i contagi nelle singole province, in testa quest’oggi c’è Palermo con 348 nuovi casi, seguita da Catania con 296. In tripla cifra Siracusa con 133 e Caltanissetta 103. Poi Enna 88, Ragusa 80, Trapani 67. Meno casi a Messina (4) e Agrigento (2).