Aree interne dei Nebrodi, fondi per piccoli comuni

Sono stati pubblicati sull’ultima Gurs finanziamenti riguardanti comuni dell’area dei Nebrodi e tirrenici collegati al piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne.

Tre riguardano il comune di San Teodoro: 10 mila euro per finanziare il progetto esecutivo di messa in sicurezza delle strade della zona del cimitero di contrada Vaccaro, poi 124 mila euro per la messa in sicurezza della sede stradale della zona di via Sandro Pertini – circonvallazione e infine 14 mila euro per la messa in sicurezza della sede stradale di accesso al centro urbano ovest.

In avanti 85 mila euro riguardano la messa in sicurezza delle strade comunali delle aree interne di Frazzanò, 87 mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale Ficarra-Brolo con un intervento di riqualificazione del piano viabile, della segnaletica orizzontale e delle protezioni laterali di Ficarra, 198 mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali interne ed esterne ai centri urbani di Librizzi, 99 mila euro per la messa in sicu-rezza di alcuni tratti di strade ricadenti nei nuclei abitati di Tripi, 47 mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza di via Garibaldi a Floresta

Infine 160 mila euro per la messa in sicurezza delle strade del comune di Pettineo – tratto della via San Giuseppe, viale delle Rimembranze, muro in zona Pip di contrada Porracina e tratti di strada in contrada Fontecà e contrada Cucchione.