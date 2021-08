San Salvatore Fitalia, 1.682.156 euro per lavori sulla strada di collegamento dal centro urbano alla S.P. 155

Il Sindaco metropolitano Cateno De Luca ha incontrato ieri pomeriggio il Sindaco Giuseppe Pizzolante.

Con decreto n. 170 del 21 agosto 2021, il Sindaco metropolitano Cateno De Luca ha approvato la riprogrammazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 nell’ambito del Masterplan della Città metropolitana di Messina con proiezione al Piano di Sviluppo e Coesione per la programmazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

A seguito della definizione, De Luca si è recato a San Salvatore di Fitalia dove ha comunicato al Sindaco Giuseppe Pizzolante il finanziamento di euro 1.682.156 per i lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza di alcuni tratti e regimentazione delle acque meteoriche della strada di collegamento del centro urbano di San Salvatore di Fitalia alla strada provinciale 155.

I finanziamenti derivati dalla rimodulazione del Masterplan confermano l’efficacia della strategia messa in campo e finalizzata a scongiurare la perdita di consistenti risorse previste dal Masterplan a causa dell’impossibilità di acquisire l’obbligazione giuridicamente vincolante nei termini stabiliti; tutto ciò era apparso evidente sin dall’inizio perché, nella versione originaria del Patto, si erano subito registrate criticità per alcuni interventi all’epoca inseriti, in relazione alla irrealizzabilità di alcuni di essi.

Nel 2019 si era dato il via alla stipula di accordi di programma tra il Sindaco metropolitano e gli Enti comunali del territorio provinciale per la pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi del settore strategico delle Infrastrutture, proposti con progettazioni in corso e/o già acquisite dagli stessi enti territoriali; tali interventi dovevano essere mirati al miglioramento della mobilità urbana e dei collegamenti con le aree interne, alla pari accessibilità alle diverse aree ed alla promozione dello sviluppo economico dei territori.