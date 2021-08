Acquedolci, arrivano dal Masterplan i fondi per il sottopasso ferroviario carrabile di via Castello

L’annuncio è stato dato dal Sindaco metropolitano Cateno De Luca nel corso dell’incontro di ieri pomeriggio con il Sindaco Alvaro Riolo.

Ieri il Sindaco metropolitano Cateno De Luca, con decreto n. 170, ha definito la riprogrammazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 nell’ambito del Masterplan della Città metropolitana di Messina con proiezione al Piano di Sviluppo e Coesione per la programmazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

Sulla base dell’approvazione odierna De Luca, insieme al Capo di Gabinetto dott. Francesco Roccaforte ed al Dirigente alla Viabilità metropolitana dott. Salvo Puccio, si è recato ad Acquedolci per incontrare il Sindaco Alvaro Riolo al quale ha espresso la personale soddisfazione per il finanziamento di 1.186.418,64 euro destinato alla realizzazione di un sottopasso ferroviario, carrabile, lungo la via Castello.

Inoltre, il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca ha preso l’impegno con il sindaco di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso per il finanziamento delle indagini e degli studi propedeutici alla progettazione della strada di collegamento tra l’autostrada, la strada statale e il porto di Sant’Agata di Militello.