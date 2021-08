Sicilia – Pronte nuove restrizioni per i comuni con meno del 60% di vaccinati e tanti contagi

È stato il parametro relativo alla percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva a salvare in extremis la Sicilia. È ufficiale, infatti, la permanenza dell’isola in zona bianca per un’altra settimana.

Non tutta l’Isola, però, resterà bianca: è l’effetto delle restrizioni che la Regione si prepara a varare per 40 comuni, quasi tutti della Sicilia centro-orientale, in cui meno del 60% della popolazione è vaccinata. È stato l’Assessore Regionale alla salute Ruggero Razza, intervistato da Sky TG24, ad annunciare la nuova ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci.

Si terrà conto dei parametri elaborati dal Comitato tecnico scientifico regionale, frutto dell’intreccio fra incidenza di contagi e tasso di vaccinazione rispetto alla popolazione. L’ordinanza del presidente Nello Musumeci è in arrivo e le Asp stanno ultimando i calcoli per definire la lista esatta dei comuni coinvolti, dove saranno anche attivati altri hub vaccinali per accelerare sulle immunizzazioni, come ha spiegato l’assessore Razza.