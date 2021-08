Lunedì traversata in canoa da Sant’Agata Militello a Capo d’Orlando organizzata dal Rotary Club

Il 23 agosto alle ore 18:30 al porto turistico di Capo d’Orlando Marina si parlerà di “Sport in Sicurezza per Tutti” insieme a Rotary, Guardia Costiera, Lega Navale, ASD Circolo Canottieri Peloro e ANFFAS onlus.

L’incontro sarà preceduto da una traversata in Coastal Rowing da Sant’Agata di Militello a Capo d’Orlando con l’A.S.D. Circolo Canottieri Peloro.

La partenza è stata fissata dalla spiaggia Giancola di Sant’Agata Militello e l’arrivo al porto di Capo d’Orlando, dove a partire dalle 18:30 si terrà il convegno “Sport in sicurezza per tutti”, che sarà trasmesso in streaming su YouTube e Facebook.

Dopo i saluti dei presidenti dei Rotary Club di Sant’Agata Militello e Capo d’Orlando, Salvino Fidacaro e Basilio Mangano, ci saranno le relazioni del Tenente di Vascello, Donato Bonfitto, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello, dell’Ammiraglio Santo Giacomo Legrottaglie, di Dario Femminò e Giovanni Ficarra dell’ASD Circolo Canottieri Peloro, di Carmelo di Giorgio, Presidente della Lega Navale di Sant’Agata Militello e di Carmela Gentile, Presidente ANFFAS Onlus.

I saluti finali saranno invece affidati ad Orazio Agrò, DGE del Distretto 2110.