Covid – In crescita i contagi in provincia di Messina. Nuovi casi a Patti, Tortorici e Castell’Umberto

In costante aumento la diffusione del coronavirus nel comprensorio messinese, dove, secondo il report giornaliero del 20 agosto del Ministero della Salute, sono 128 i nuovi casi di contagio. In provincia, dove al 19 agosto erano 1.722 gli attuali positivi, con balzo di +192 in più rispetto al giorno precedente, non si sono registrati decessi nelle ultime ore.

Nuovo focolaio di covid-19 a Castell’Umberto, immediatamente identificato ed isolato. Secondo quanto indicato dal sindaco Lionetto Civa, è in corso l’ attività di tracciamento per cui i dati che vedono 31 positivi al tampone molecolare, 1 positivo al test rapido e 22 persone in quarantena, sono provvisori. In programma questa mattina i primi tamponi molecolari di controllo sui contatti di primo livello presso l’ USCA si S. Agata Militello. Il primo cittadino, per scongiurare possibili assembramenti ha disposto la chiusura per sabato 21 e domenica 22 agosto del parco sub-urbano.

A Patti passano da 31 a 42 i casi di positività accertati con test molecolare. I numeri, però sembrano destinati a salire ancora. Al momento, infatti, ci sarebbero altri soggetti positivi al test rapido, per i quali si attende l’esito del tampone molecolare. Cinque nuovi contagiati a Tortorici, tre al test rapido effettuato presso un laboratorio d’analisi di Tortorici, e due accertati dall’USCA di Sant’Agata di Militello, con tampone molecolare. Si tratta di familiari conviventi di soggetti già positivi. Salgono così 11 i casi registrati nel comune oricense. Anche a Santo Stefano di Camastra nuovi casi di positività fanno salire 17 gli attuali positivi e a 37 le persone in isolamento quarantena. Il primo cittadino Francesco Re ha chiesto di poter effettuare uno screening di massa sulla popolazione, per arginare la diffusione dei contagi. 7 infine i contagiati ad Acquedolci, 6 verificati con tampone molecolare ed uno positivo al rapido.