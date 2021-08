Covid – 1.739 nuovi casi in Sicilia, di cui 487 nel messinese. 12 i decessi, crescono i ricoverati

Salgono ancora i numeri del contagio da Covid in Sicilia: i nuovi casi di oggi, 21 agosto, toccano quota 1.739 a fronte di 20.812 tamponi processati. L’incidenza rimane stabile all’8,3%.

L’isola è nettamente al primo posto per nuovi contagi giornalieri tra le regioni, doppiando i 744 nuovi casi del Veneto (che ha pure il doppio dei tamponi eseguiti). Numeri che preoccupano non poco in vista delle prossime settimane.

7.470 i nuovi casi totali in tutta Italia, 1/4 dei quali registrato in Sicilia. Gli attuali positivi sono 22.620, con un incremento di 1.364 casi.

Le vittime del giorno sono 12, anche se la regione comunica che due di questi risalgono al 20 agosto, cinque al 19 agosto, tre al 18, una al 16 e una al 13. I guariti sono 363.

761 i positivi al Covid attualmente ricoverati, 15 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 84: qui uno in più di ieri, ma con 5 nuovi ingressi del giorno.

A livello provinciale boom di nuovi casi nel messinese: sono 487 i nuovi contagiati al Covid-19 nella provincia peloritana, secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Segue Palermo con 334, 233 a Catania, 185 a Siracusa, 126 a Ragusa, 105 a Caltanissetta, 95 a Trapani, 93 ad Agrigento e 81 a Enna.