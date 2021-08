Capo d’Orlando, liquido sull’asfalto in contrada Masseria, scivola centauro. 2 ore di attesa per la bonifica del manto stradale

Pomeriggio di traffico e rallentamenti per automobilisti e Polizia Municipale di Capo d’Orlando, che è intervenuta sulla S.S. 113, in località Masseria.

Intorno 16:45 al km.110 +900 della statale, a causa di liquido sulla carreggiata nella corsia in direzione Palermo un centauro orlandino è scivolato con la sua moto. Il malcapitato, a seguito della caduta col proprio ciclomotore, ha riportato escoriazioni varie al braccio sinistro e alla gamba sinistra ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello con mezzo privato. Sul posto per i rilievi del caso, i carabinieri del nucleo radio-mobile di Sant’Agata Militello, che hanno richiesto l’ausilio della pattuglia della Polizia Locale per regolamentare il traffico, in attesa del mezzo reperibile dell’Anas per la bonifica di circa 50 metri di manto stradale, in arrivo da Cesarò.

Oltre due ore di attesa, per la polizia municipale, rimasta sul posto, mentre nel centro cittadino di Capo d’Orlando non sono mancati gli ingorghi per il traffico. Già qualche mese fa per un altro intervento simile al km.108 +800 la pattuglia della Polizia Locale è rimasta per oltre tre ore in attesa del mezzo reperibile dell’Anas che doveva giungere da Milazzo.