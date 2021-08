Capo d’Orlando: L’appello degli imprenditori di Masseria sul rischio incendi ed esondazioni

Il rischio incendi e la possibilità che il Torrente Piscittina esondi in caso di bombe d’acqua, tipiche della stagione autunnale, preoccupa gli imprenditori dell’area industriale di Masseria. Ogni anno, in questo periodo, il presidente del consorzio Masseria, Dario Mentisano, torna a richiamare l’attenzione degli amministratori locali sulla necessità di svolgere per tempo le attività di manutenzione ordinaria e scerbatura dei terreni di proprietà comunale e del letto del torrente.