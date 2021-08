Covid – Test rapidi “fai da te”. Il sindaco di Sant’Agata Militello Mancuso “Rischio elusione dei postivi”

Test rapidi per il coronavirus fai da te ed elusione della segnalazione di una eventuale positività alle autorità. Il rischio c’è e lo mette in evidenza il sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, che di professione fa il medico. La possibilità di acquistare un test rapido in farmacia o al supermercato, da eseguire a casa, pone il problema di non avere traccia dell’esito del tampone e della possibilità, concreta, che soggetti postivi al virus possano circolare senza alcuna limitazione. La nostra intervista al primo cittadino santagatese, che ha fatto anche il punto sulla situazione epidemiologica nel suo comune.