A Sant’Angelo di Brolo nasce il comitato “Sant’Angelo Viva”

Michelangelo Di Nunzio, Maria Cotugno, Giuseppe Pizzino, Vincenzo Messina e Carmelo Passaniti, componenti del neo comitato “Sant’Angelo Viva” si sono presentati ai cittadini e alla stampa con un comunicato. Riportiamo la nota.

“Siamo lavoratori Dipendenti, Imprenditori, Studenti, Professionisti, Agricoltori, Pensionati e Commercianti. Ma prima di tutto siamo cittadini santangiolesi , sinceramente legati al territorio di Sant’Angelo di Brolo, di cui facciamo da sempre parte.

“Sant’angelo Viva ” è un movimento che nasce dalla volontà di mettere a disposizione il nostro tempo e le nostre capacità a favore di un ambizioso progetto che ha come obiettivo principale quello di rilanciare il nostro Paese. Ci adopereremo con tutte le nostre forze per riscattare e rilanciare la nostra Sant’Angelo, animati da un senso di appartenenza che supera le esigenze del singolo e che punta invece al benessere della collettività. Il nostro è un movimento trasversale, che va al di là degli schieramenti politici, composto da membri che hanno idee concrete, valide, oneste e decisamente realizzabili.” si legge nella nota.

“Purtroppo la crisi non accenna ad allentare la propria morsa e i provvedimenti messi in campo fino ad ora dagli attuali Amministratori non hanno prodotto i risultati sperati, anche e soprattutto a causa di una classe politica autoreferenziale e sorda ai richiami e alle istanze provenienti dalla società civile. Pertanto, dopo numerosi e partecipati incontri, abbiamo deciso di far conoscere a tutta la comunità la nostra volontà d’intervento, perché l’attuale e negativa tendenza necessita di un’inversione di rotta! Siamo pronti a fare le nostre proposte, che vanno dal lavoro, al commercio, all’ambiente, all’agricoltura, alla valorizzazione dei giovani, alla difesa del territorio, dei beni culturali ; e del ricco patrimonio storico-architettonico, e che quindi, abbracciano tutti i settori carenti e in declino nel nostro Paese.

In “Sant’Angelo Viva” c’e’ e ci sarà spazio per tutti coloro che, da persone libere, vorranno offrire il proprio contributo al nostro Progetto: si tratta di un approccio inclusivo mediante il quale ogni singolo cittadino può fare la differenza, anziché continuare ad essere destinatario passivo di scelte ed interventi che, nella maggior parte dei casi, non generano alcun valore aggiunto al benessere collettivo.

È importante agire celermente: il tempo a disposizione è poco e per questo, nella prossima, imminente, tornata elettorale, vogliamo poter dire la nostra. A breve “Sant’Angelo Viva” avrà dei riferimenti visibili e specifici, anche sui maggiori social network; ma i rapporti e i contatti diretti ed interpersonali saranno la via primaria per qualsiasi incontro e/o confronto costruttivo. Saremo cittadini tra cittadini, con l’intento di colmare il divario tra il popolo e i suoi rappresentanti. Vogliamo essere incisivi, vogliamo farci sentire, perché qui viviamo ed operiamo e perché qui vogliamo continuare a lavorare, vivere e far crescere i nostri figli.

Sant’Angelo di Brolo è la terra che amiamo e questa, purtroppo, è l’ultima possibilità per non soccombere. E noi abbiamo un’alternativa, un Progetto valido per Sant’Angelo migliore per tutti, una “Sant’Angelo Viva”.