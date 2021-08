Covid – 1.377 nuovi casi in Sicilia, crescono ancora i ricoveri. 16 i decessi

Sono 1.377 (un dato che non si raggiungeva da aprile) i nuovi casi di covid-19 in Sicilia oggi. Una netta risalita rispetto ai 997 di ieri 16.265 i tamponi processati secondo il bollettino del Ministero della Salute. Torna a salire il tasso di positività che si attesta all’8,4% (ieri 6,4%).

La Sicilia è abbondantemente al primo posto tra le regione italiane per nuovi contagi, seguita da Toscana con 844 nuovi casi e Campania con 647 nuovi contagi.

Si registra purtroppo un ulteriore incremento dei ricoveri ospedalieri. Sono 724 (+23 rispetto a mercoledì) le persone complessivamente ricoverate, di cui 641 in area medica (+20) e 83 (+3) in terapia intensiva, con 7 nuovi ingressi in rianimazione.

16 i decessi segnalati in 24 ore in Sicilia, adesso le vittime da inizio pandemia sono 6.189. La Regione Sicilia ha comunicato che dei 16 deceduti, 7 risalgono al 18 agosto, 7 al 17 e due riguardano giorni ancora precedenti.

Pochi i guariti: sono 376 i siciliani dimessi in 24 ore. Gli attuali positivi superano quota 20 mila, adesso sono 20.702.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi per provincia oggi maglia nera a Palermo con 290 nuovi positivi. Segue Catania con 283 casi, Trapani 199, poi Siracusa 141, Ragusa 124, Agrigento 120 , Caltanissetta 104. In doppia cifra solo Messina con 81 nuovi casi e infine Enna con 35.