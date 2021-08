Sant’Agata Militello, il 20 agosto tornano i vaccini al tramonto sul lungomare

”Le vie del Vaccino” il programma di vaccinazioni nei lidi e sulle navi, realizzato dall’ufficio straordinario per l’emergenza covid di Messina, guidato da Alberto Firenze, torna a fare tappa a S.Agata di Militello.

Dopo il grande successo del primo appuntamento, nel quale sono stati somministrati un’ottantina di vaccini, si replica venerdì 20 agosto prossimo, a partire dalle 19.00 e fino alle 23.00 nel punto vaccinale che verrà allestito, come la scorsa volta, alla Villa Falcone-Borsellino. Per vaccinarsi non serve prenotazione.

“Sunset Vax” rappresenta un’ulteriore iniziativa che punta a far salire sopra quota 70,42% la percentuale di vaccinati con prima dose a Sant’Agata di Militello. Nel comune tirrenico, alla data del 15 agosto 2021, risultavano vaccinati al di sotto della quota-soglia del 70% i santagatesi di età compresa tra i 12 e 39 anni, in particolare i giovanissimi.