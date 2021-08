L’Italia ieri sera aveva concesso alla nave umanitaria l’autorizzazione ad entrare in porto per sbarcare i 166 migranti salvati in mare. Tra loro ci sono anche 12 minori, uno di nove mesi. Lunedì sera l’equipaggio si era spostato a 15 miglia dalle coste della Sicilia, tra Siracusa ed Augusta, per ripararsi dal vento e dalle onde.

Intanto a P ozzallo, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha partecipato alle operazioni di trasferimento di 210 migranti. “Siamo in porto a Pozzallo, in provincia di Ragusa – dice Giovanni Zacco, funzionario del DRPC Sicilia –, con i nostri volontari del Gruppo locale Comunale. Siamo stati attivati dalla Prefettura di Ragusa per lo sbarco di 210 migranti dalla nave Dattilo della Guardia Costiera. I migranti, provenienti da Lampedusa, sono stati già tutti visitati e hanno già effettuato il tampone risultando tutti negativi al Covid. Una volta sbarcati, saranno fatti salire sui pullman per essere trasferiti in Piemonte, in Basilicata, nelle Marche e in Toscana”.