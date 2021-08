Covid-Sicilia, 997 nuovi contagi. 25 i morti, ma su più giorni. La Sicilia resta la prima regione per nuovi positivi

Poco meno di 1.000 i nuovi casi di covid-19 in Sicilia oggi, ma in calo rispetto a ieri. Sono 997 i referti positivi a fronte di 15.038 tamponi rapidi e molecolari processati, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Ieri erano stati oltre 1.220 su 26.865 test. Torna a salire il tasso di positività che si attesta al 6,63% (+1,8%).

La Sicilia resta ancora al primo posto tra le regione italiane per nuovi contagi, seguita da Lazio con 703 nuovi casi e Veneto con 692 nuovi contagi.

Si registra purtroppo un ulteriore incremento dei ricoveri ospedalieri. Sono 701 (+17) le persone complessivamente ricoverate, di cui 621 in area medica (+14) e 80 (+3) in terapia intensiva, con 8 nuovi ingressi in rianimazione.

25 i decessi segnalati in 24 ore in Sicilia, adesso le vittime da inizio pandemia sono 6.173. La Regione Sicilia ha comunicato che 24 dei deceduti comunicati oggi, sono recuperi dei giorni precedenti. Accanto a questo tristissimo dato, si registra oggi un boom di guarigioni: sono 1.204 i siciliani dimessi in 24 ore. In leggero calo gli attuali positivi, che sono 19.717.

La distribuzione dei nuovi casi per provincia vede Ragusa prima per nuovi contagi oggi con 174 nuovi positivi, seguono Catania 161, Palermo 148. Caltanissetta 139, Siracusa 114. Poi Trapani ed Agrigento entrambe con 85 casi, Enna con 73 e Messina con 18.

In Italia

Aumentano i contagi complessivi in Italia, 7.162 i nuovi positivi in tutta la Penisola (ieri erano stati 5.273) su 226.423 tamponi (11650 in meno rispetto a ieri). Sale dunque il tasso di positività dal 2,2% di ieri al 3,16% di oggi. Sono 3.559 le persone ricoverate nelle reparti ordinari (+87dall’ultimo dato) e 442 (+19 rispetto a ieri) quelle in rianimazione. Sale, purtroppo, anche il numero delle vittime: 69 oggi, mentre ieri erano state 54.