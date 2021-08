Teatro antico di Taormina: Gabriele Lavia legge le favole di Oscar Wilde

Gabriele Lavia ha affrontato ieri al teatro antico di Taormina “Le favole di Oscar Wilde” in

una lettura che solo un grande Maestro del teatro come lui può presentare ad un pubblico rimasto per troppo tempo lontano dalle sale teatrali.

Il grande interprete e regista ha scelto per questa serata le favole “Il principe felice” e “Un ragguardevole razzo”. Un pubblico numeroso e attento ad ogni parola letta, ha tributato all’attore una standing ovation infinita. Wilde, grazie a Gabriele Lavia è tornato a casa.