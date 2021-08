Crescono i casi di Covid-19 a Milazzo.

Secondo quanto comunicato al sindaco Pippo Midili da parte dell’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono 51 i milazzesi positivi, quattro dei quali ricoverati in ospedale.

Rispetto all’ultimo report di giovedì scorso, si è registrato un aumento di nove persone nella città del Capo.