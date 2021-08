Incidente mortale nel ragusano. A perdere la vita un 28enne: si sarebbe dovuto sposare domani

Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita, la notte scorsa, in un incidente verificatosi sulla strada provinciale 87 nel Ragusano.

Una vera e propria tragedia, che colpisce un’intera comunità. L’uomo infatti si sarebbe dovuto sposare nella giornata di domani e l’incidente è avvenuto mentre stava rientrando a casa, dopo avere partecipato alla sua festa di addio al celibato.

Nello scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture che viaggiavano nella stessa direzione: da Marina di Acate ad Acate.

Il 28enne, originario di Vittoria, è morto sul colpo. Come riporta l’agenzia ANSA tre delle cinque persone che erano sull’altra auto, tutte di Acate, sono rimaste ferite. Illesi un bimbo di 3 anni e una ragazzina di 10 anni, mentre una 15enne ha avuto una prognosi di 30 giorni. I loro genitori sono stati giudicati guaribili in otto giorni.

Per i rilievi e le indagini è intervenuta sul posto la polizia stradale con personale del distaccamento di Vittoria.