Covid-19 – Registrati in Sicilia 881 nuovi casi (3.674, in totale, in Italia). 95 i nuovi casi a Messina

881 nuovi positivi, sul totale di 3.674 nuovi casi di Covid in Italia, sono stati registrati nella sola Sicilia nell’arco delle ultime 24 ore. L’incremento è stato registrato a fronte di 8.028 tamponi, tra rapidi e molecolari. È quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute. Ieri erano stati 946, ma a fronte di 8.865 tamponi. Stabile, dunque, il tasso di positività che passa dal 10,7% di ieri all’11% di oggi.

L’Isola resta prima tra le regioni per nuovi contagi, seguita da Toscana (+725) ed Emilia-Romagna (551).

Sono ben 48 in più rispetto a ieri, purtroppo, i ricoveri ospedalieri, che adesso sono 654, di cui 583 nei reparti ordinari Covid ordinari (+45) e 71 in terapia intensiva (+3), dove si contano 7 nuovi ingressi in un giorno.

La Sicilia resta così saldamente al primo posto per numero di infezioni: attualmente sono 18.733 le persone positive al virus. Segue la Toscana con 527 nuovi casi, l’Emilia Romagna con 458 e il Lazio con 419.

7 le vittime nelle ultime 24 ore, mentre sono 177 coloro che hanno sconfitto la malattia oggi.

Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi nelle province, a fare registrare più nuovi casi è Ragusa con 261, poi Palermo con 184 e Catania con 181. Segue Messina con 95 nuovi casi, 82 a Siracusa, 39 a Trapani, 32 ad Enna, 4 a Caltanissetta e 3, infine, ad Agrigento.

In Italia

Nel resto della penisola, come dicevamo, 3.674 i contagi da coronavirus, con tasso di positività al 5%. Aumentano terapie intensive (+20) e ricoveri ordinari (+172). I decessi giornalieri sono 24. Nell’ultima settimana, in Sicilia si è registrato il 34,1% di casi in più rispetto alla precedente. Aumentano anche l’incidenza e i posti occupati in terapia intensive, come in Sardegna.