Covid-19: Asp chiede zona ad altro rischio per Castell’Umberto. Casi in aumento in provincia

L’ufficio straordinario per l’emergenza covid-19 di Messina il 14 agosto scorso ha chiesto al Presidente della Regione Nello Musumeci e al direttore generale del dipartimento di pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla salute Mario La Rocca, di dichiarare il comune di Castell’Umberto “zona ad alto rischio”. Il provvedimento si rende necessario, secondo l’ufficio, in ragione del fatto che i contagi da covid-19 non accennano a scendere, ma anzi, nell’ultima settimana, si registrano sul territorio umbertino, ulteriori 16 nuovi casi. Nel comune, alla data del 13 agosto, risultavano 31 gli attuali positivi al tampone molecolare e 38 le persone in quarantena precauzionale.

Si attende ora la decisione del governo regionale.

Intanto nei comuni del comprensorio tirrenico-nebroideo, nei giorni scorsi, si sono registrati ulteriori casi di positività. Sono saliti da 8 a 12 gli attuali positivi a Santo Stefano di Camastra, mentre sono ora 22 le persone in isolamento/quarantena. A Brolo si registrano nuovi casi di positività che portano a 18 il numero degli attuali positivi.

Anche a Patti si registra un incremento dei nuovi contagi. Il bilancio tra nuovi casi e guarigioni porta a 16 gli attuali positivi nel comune tirrenico guidato dal sindaco Mauro Aquino, che con una diretta facebook, nella tarda mattinata di oggi, ha aggiornato la cittadinanza sull’andamento epidemiologico nel comune, dopo il weekend di Ferragosto. Si tratta di soggetti asintomatici o con sintomi lievi, secondo quanto riferito dal primo cittadino. Nel comune registra un abbassamento dell’età media dei soggetti risultati positivi. Aquino ha fatto, quindi appello ai pattesi a vaccinarsi e a continuare a rispettare le norme anti-contagio, anche dopo aver effettuato il vaccino, anche in vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico.

43 gli attuali positivi a Barcellona Pozzo di Gotto, mentre a Milazzo sono 51 i cittadini positivi, quattro dei quali ricoverati in ospedale. Rispetto all’ultimo report di giovedì scorso, nel comune mamertino, si è registrato un aumento di nove persone.