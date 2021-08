Patti: incarichi per il collaudo su lavori e cantieri nel centro e nelle frazioni

Saranno assegnati svariati incarichi e riguardano il collaudo tecnico-amministrativo ed il collaudo statico di interventi nel territorio di Patti.

Si riferiscono ai lavori di recupero urbano delle aree esterne agli alloggi Iacp di via Catapanello con ristrutturazione degli impianti sportivi. Il progetto esecutivo è stato redatto dall’associazione temporanea di professionisti architetto Nicolino Buzzanca – geometra Luca Carmelo Pisano, per l’importo complessivo di 958 mila euro, finanziato dal Programma Straordinario di Intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie.

Poi all’adeguamento e messa a norma degli impianti e l’adeguamento sismico e delle barriere architettoniche dell’edificio scolastico “Giuseppe Milici” di corso Matteotti e infine dei lavori di ristrutturazione edificio comunale in via Sciacca Baratta, da adibire a uffici pubblici.

Sono stati invece assegnati gli incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo per i cantieri già realizzati e riguardanti la riqualificazione di un tratto di marciapiede con relativi sottoservizi della via XX Settembre, la realizzazione di un tratto della rete idrica interna nella frazione Moreri Soprani e la riqualificazione di tratti di un muro esistente sulla via Messina nella frazione Mongiove. Sono rispettivamente il geometra Carlo Spanò, l’architetto Concetta Lenzo e l’ingegnere Salvatore Bucolo.