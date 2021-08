Milazzo: malfunzionamento Ram, i rilievi di Arpa e Asp

Incremento di anidride solforosa e benzene nelle ore successive al malfunzionamento segnalato dalla Raffineria lo scorso agosto. E’ l’esito dei primi rilevamenti effettuati dall’Arpa che ha inviato un report ai comuni interessati sull’attività relativa al periodo compreso tra il primo luglio ed il 9 agosto.

I dati di monitoraggio riguardano sostanze inquinanti. Il biossido di azoto non ha registrato nel periodo in esame alcun superamento della soglia di allarme e della concentrazione media oraria in nessuna stazione e lo stesso il biossido di zolfo. Sono stati registrati picchi di concentrazione il 7 agosto quando la Raffineria ha segnalato il malfunzionamento, nelle seguenti stazioni: Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo-Termica alle ore 16:00, A2A Milazzo alle ore 24.00.

Per il particolato fine PM10, nelle giornate antecedenti il 6 agosto nelle seguenti stazioni sono stati registrati 2 superamenti alla centralina di San Filippo del Mela, 4 in quella di Valdina, 1 a Milazzo, 4 a San Pier Niceto, 4 a Barcellona, 2 Milazzo-Termica. L’Arpa però ritiene che “probabilmente tali superamenti siano stati causati dal trasporto di polveri sahariane che hanno caratterizzato ampie zone del territorio siciliano tra il mese di luglio e l’inizio di agosto.

Per quel che concerne il benzene sono stati registrati picchi di concentrazione nella giornata del 7 presso le centraline di rilevamento di Pace del Mela e Milazzo.

Nel contempo il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Messina ha avviato una indagine epidemiologica presso il presidio ospedaliero di Milazzo e le guardie mediche ricadenti nel comprensorio di Milazzo, ma non sono emersi riscontri.

Da qui, a titolo precauzionale, l’Asp ha consigliato i sindaci dei comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Condrò, San Pier Niceto e Monforte San Giorgio di informare la popolazione in merito al lavaggio dei prodotti orto-frutticoli nell’area del comprensorio di Milazzo, prima del loro consumo.