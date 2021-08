Milazzo – Agevolazioni per i residenti nelle aree in cui sono previsti i parcheggi a pagamento

Divenuti operativi i parcheggi a pagamento nel territorio di Milazzo, sono state previste agevolazioni per la sosta dei residenti.

Sono i contrassegni di colore verde con la lettera “R” che consentono di parcheggiare nella zona delle strisce blu; sarà rilasciato titolo gratuito con durata annuale a chi, tra i residenti, dimostrerà di non disporre di un posto auto all’interno di proprietà e che consentirà al possessore di sostare esclusivamente nella via della propria residenza.

Questa agevolazione è concessa unicamente ad alcune vie, prive di stalli per la sosta libera, quali la zona A del centro storico, la Zsr e le vie Colombo, Cavour, dei Mille, Ten. Siro Brigiano, Ten. Minniti, Ten. La Rosa, Madonna del Lume e Massimiliano Regis.

Inoltre sono previste agevolazioni per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e specialisti in visita domiciliare all’interno della zona di sosta a pagamento. A loro verrà rilasciato un contrassegno “M” di colore arancione.

Previsto anche un contrassegno “L” di colore rosa, che consente la sosta per esigenze legate all’attività lavorativa, rilasciato su apposita convenzione con associazioni di categoria.

Ed ancora ci sarà un contrassegno di colore blu per l’esercizio di una pubblica funzione o di una attività ad essa assimilabile per il cui esercizio sia necessario l’uso dell’auto.

Infine da ieri è attiva la nuova App del Comune di Milazzo che il sindaco Pippo Midili ha fatto realizzare al milazzese Luigi Cama; in questa prima fase servirà come mezzo di comunicazione del comune, per poi diventare un vero e proprio strumento interattivo tra l’amministrazione comunale e i cittadini.