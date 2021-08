Milazzo: il contrammiraglio Giancarlo Russo ha visitato gli uffici del compartimento marittimo della città del Capo

Il direttore marittimo della Sicilia Orientale, contrammiraglio Giancarlo Russo, ha visitato gli uffici del compartimento marittimo di Milazzo. E’ stato accolto dal comandante del porto e capo del compartimento marittimo capitano di fregata Massimiliano Mezzani.

Durante la visita ha incontrato i titolari degli uffici circondariali marittimi di Sant’Agata di Militello, di Lipari e degli uffici dipendenti, manifestando l’apprezzamento per il costante impegno profuso nelle attività operative, in mare ed a terra, e per l’espletamento di tutte le attività amministrative a favore degli utenti del mare.

Nei due giorni di visita l’ammiraglio Russo ha voluto porgere sentimenti di vicinanza a tutto il personale che a terra ed a bordo delle motovedette è impegnato nell’operazione “Mare sicuro” che, da oltre trent’anni, vede nel periodo estivo la guardia costiera

quotidianamente al fianco dei cittadini e dei turisti che scelgono le coste e i mari italiani

per trascorrere le proprie vacanze.

Nei prossimi giorni sarà ulteriormente intensificata la presenza – a terra ed in mare – di militari e motovedette per la prevenzione di situazioni di pericolo e per garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino e costiero.