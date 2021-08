Piraino – I minori de “La Farfalla” protagonisti dell’intervista al fotografo Nino Bartuccio – VIDEO

Nino Bartuccio, fotografo siciliano, diventato famoso nel mondo per la foto scattata nel 2004 alla piccola Nega, bambina brasiliana incontrata per caso in un villaggio di pescatori, si racconta ad uno speciale gruppo di “cronisti”, quelli della redazione di “Comunicare in cammino Onlus”.

Il giornale online nato da un progetto della Comunità Alloggio per Minori “Il Delfino” di Milazzo, vede protagonisti sia ragazzi che vivono all’interno della struttura mamertina che i compagni ospiti de “La Farfalla” di Piraino, entrambe gestite dalla “In Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus”.

Un progetto editoriale che nasce con l’intento di far conoscere a questi ragazzi in difficoltà il mestiere del giornalista e mettere in pratica le nozioni acquisite rapportandosi con il territorio, elemento fondamentale per il loro reinserimento sociale.

I ragazzi della comunità di Piraino, hanno incontrato l’artista in vista della presentazione del suo progetto solidale Nega Project, che serve a raccogliere fondi per una delle zone piu povere del Brasile, che si è tenuta ieri proprio a Piraino, a cui è seguita una mostra con settanta quadri provenienti da tutto il mondo e cinquanta fotografie di Bartuccio.