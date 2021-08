Covid, nel messinese aumento di contagi e ricoveri. Asp attiva 76 nuovi posti letto

Sono 112 i nuovi casi di positività effettivi registrati ieri per la provincia di Messina e non 263 come, invece, riportato nel bollettino del Ministero della salute. Per criticità nel passaggio dalla piattaforma locale e a quella regionale, infatti, il 10 agosto si erano comunicati 7 nuovi positivi, quando erano in realtà 117.

Numeri sfalsati nella date, ma non nella sostanza, visto l’incremento dei contagi e dei ricoverati in provincia. Il 5 agosto gli ospedalizzati nelle strutture messinesi erano 19 di cui 3 in terapia intensiva. Ieri erano complessivamente 43, con 5 persone in rianimazione. Balzo in avanti che ha costretto ASP ed ufficio straordinario per l’emergenza covid a correre ai ripari. E’ stato disposto l’allestimento di altri 76 posti letto, due in più in intensiva al Policlinico, 10 nei reparti ordinari subito pronti e 64 che possono essere attivati. Un dato su tutti. Nel messinese, tra gli ospedalizzati il 90% non è immunizzato e nessuno dei pazienti ricoverati in intensiva è vaccinato.

Ne sono consapevoli i sindaci di Naso e Capo d’Orlando, comuni dove si è verificato un incremento di contagi e che hanno nuovamente fatto appello ai propri concittadini a rispettare le basilari regole anti-contagio e a vaccinarsi. Nel comune orlandino sono 13 i nuovi casi, che portano a 27 gli attuali positivi e a 49 le persone in quarantena, che ora sono in attesa tampone di verifica. A Naso salgono a 9 i casi accertati, con 16 persone in quarantena. Un numero destinato ad aumentare a conclusione del contact tracing in corso, secondo il primo cittadino Gaetano Nanì.

Positività in aumento anche a Castell’Umberto dove salgono a 29 gli attuali postivi. Scende, invece il numero delle persone in isolamento precauzionale, passando da 50 a 38. 9 gli attuali positivi a Torrenova, dove ieri si sono registrate 2 guarigioni, 4 a Capri Leone. Si avvia ad uscire dalla fase critica Mistretta dove sono scesi a 7 gli attuali postivi. A Castel di Lucio, invece, sono 3.

Lieve incremento dei soggetti positivi anche a S. Agata Militello, che sono 12. Stanno bene fa sapere il sindaco Mancuso o presentano sintomi lievi. 32 i contatti stretti in quarantena. Infine 38 i contagiati a Barcellona Pozzo di Gotto e 42 a Milazzo. Nel comune mamertino dall’ultimo aggiornamento si contano 11 persone in più positive al coronavirus.