Patti: ambiente e territorio, le priorità nell’agenda di “Patto per Patti”

Il rispetto dell’ambiente ed il consolidamento del territorio.

Sono questi due temi centrali per chi rappresenta le istituzioni, sono sempre in agenda, perché sono legati inevitabilmente al turismo e dunque alla scelta di un territorio e anche alla vita quotidiana, che deve essere mantenuta, in modo da evitare disastri che puntualmente devastano il territorio.

Di questi aspetti ha parlato l’ex assessore ed ex consigliere comunale di Patti Achille Fortunato, che, con il “Patto per Patti”, sostiene la candidatura a sindaco di Anna Sidoti.