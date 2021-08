Covid – Boom di nuovi casi in Sicilia, sono 1.134. 12 le vittime, ancora in crescita i ricoveri

Boom di nuovi casi in Sicilia, dove si sfonda quota mille per la prima volta dallo scorso aprile. Sono esattamente 1.134 i nuovi casi di covid-19 registrati oggi in Sicilia, di fronte a 16.602 tamponi processati. L’incidenza sale al 6,8%.

Un balzo in avanti rispetto agli 868 di ieri a fronte di 14.406 tamponi processati (6% di tasso di positività. L’isola conta 16.234 attuali positivi. La Sicilia è sempre al primo posto tre le regioni per nuovi casi, precedendo abbondantemente Toscana (876) e Lombardia (679)

La Sicilia detiene ancora una volta il triste primato del maggior numero di vittime tra le Regioni, con 12 su 30 in tutto il Paese. Ancora una volta però l’assessorato comunica che tra i decessi comunicati in data odierna 5 risalgono allo scorso 10 agosto, una al 6 agosto e una addirittura al 28 giugno. Non si sa se si tratta di errori precedenti o altro, ma sono ormai quattro giorni che l’assessorato comunica decessi risalenti ai giorni scorsi.

I guariti di oggi sono, invece, 472.

Ancora in salita i ricoveri: nei reparti ordinari sono 473 i pazienti bisognosi di cure, il 14,9% dei posti occupati, con la soglia che si avvicina pericolosamente al 15% che rappresenta una delle due da superare per terminare in zona gialla.

Invariati invece i ricoveri in terapia intensiva, che rimangono 59: l’8,1% del totale (con il 10% si supera la soglia per la zona gialla).

A livello provinciale schizzano in sù i dati della provincia di Messina, che oggi conta 263 nuovi casi: è la provincia più colpita, in totale controtendenza rispetto agli ultimi giorni. Poi ci sono 182 nuovi positivi a Palermo, 168 a Catania, 118 ad Agrigento, 110 a Siracusa e Ragusa. Infine 98 a Trapani, 82 a Caltanissetta e solo 3 a Enna.

In Italia

Sono 7.270 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.968. Sono invece 30 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31.

Sono 216.969 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, con iltasso di positività al 3,3%, stabile rispetto al 3% di ieri.

Sono 352 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero, sono 37 (ieri erano 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.975, con un incremento di 27 unità rispetto a ieri.