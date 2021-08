Capo d’Orlando – Si inaugura la palestra, ma è polemica sulla mancanza di aule – VIDEO

Una struttura moderna, sicura e funzionale, riconsegnata alla collettività: ieri è stata inaugurata la palestra annessa alla scuola Media “Mancari” di via Piave all’Istituto Comprensivo n.1 di Capo d’Orlando, ma il dirigente scolastico, Rinaldo Anastasi, solleva la questione della mancanza di aule.

Sono diverse le scuole orlandine interessate da lavori di adeguamento sismico e strutturale e di abbattimento delle barriere architettoniche ma, in particolare, i due plessi principali dell’I.C. n.1, siti in via Piave e via Roma, non saranno riconsegnati prima di dicembre.

Il sindaco Franco Ingrillì però ha già pronta una soluzione: