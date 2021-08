Barcellona Pozzo di Gotto: i lavori per il collegamento ovest sull’ex tracciato ferroviario

Sarà l’impresa “Castrovinci Costruzioni srl Unipersonale” di Brolo a realizzare i lavori di costruzione del tratto di viabilità tra via Umberto I – via Ugo Sant’Onofrio e la via Camarda, sull’ex tracciato ferroviario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Questo intervento, considerato strategico per la viabilità, una volta completato, realizzerà un’altra uscita della città verso ovest, lato Palermo, non dimenticando la nuova corsia lato opposto, dov’è localizzato un altro tratto dell’ex tracciato ferroviario, quello che va dalla via Sant’Andrea alla via dello Stadio, prolungamento verso est, con una sorta di tangenziale cittadina, per sgravare il traffico che scorre nel centro urbano con le tradizionali direttive via Marconi, via Operai, via Kennedy e via Papa Giovanni XXIII.

Per entrambe le direzioni, ci sono i fondi statali; verso ovest oltre un milione e duecento mila euro e verso est un milione e settecento mila euro; di questi ultimi, 350 mila sono stati stanziati per acquistare i terreni. Realizzato l’intervento complessivo, si punta al miglioramento socio-economico della città, della viabilità e dei parcheggi, rivitalizzando gli spazi, considerando che il traffico, da tempo, uno dei talloni d’Achille della città del Longano.

E’ stato lo studio “4C srl” di Sant’Agata Li Battiati a redigere la progettazione definitiva-esecutiva dell’asse viario del collegamento est-ovest. L’iniziativa della progettazione è stata avviata dall’ex assessore ai lavori pubblici Tommaso Pino. L’impresa brolese, aggiudicataria dei lavori, ha offerto il ribasso di oltre il 20%, per un importo complessivo di oltre 800 mila euro. Sono state 186 le imprese ammesse e 35 quelle escluse.