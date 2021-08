Patti: la promozione del pesce azzurro, dai banchi di scuola alla tavola dei consumatori

Promozione del prodotto ittico nel Golfo di Patti, dai banchi di scuola fino alla tavola dei consumatori, misura 5.68 a favore della commercializzazione. Si tratta di un progetto che è stato presentato da Settimo Accetta, presidente della cooperativa “Pescatori Marina”.

Il convegno finale, dopo i confronti con le scuole e i consumatori, si è svolto nei locali del ristorante “Il Covo dei Pirati”, aperto di recente in piazza Niosi a Patti, grazie al quale si è anche potuto degustare i prodotti ittici del territorio.

E’ stato un momento di confronto per ribadire l’importanza del pescato a chilometri zero, prodotto d’eccellenza, anche per il suo valore proteico e le proprietà organolettiche non si sa per quale motivo, identificato come pesce povero; si è discusso anche delle criticità a cui vanno incontro i pescatori, soprattutto a causa della pandemia.