Capo d’Orlando – Suggestivo concerto al tramonto del quartetto della banda “Toscanini”

La splendido panorama della terrazza Belvedere, ai piedi del promontorio sul quale svetta il santuario dedicato a Maria SS. di Capo d’Orlando, ha fatto da cornice, domenica sera, al concerto del quartetto di sax dell’associazione musicale “A. Toscanini” di Capo d’Orlando.

I 50 posti a sedere con prenotazione sono stati tutti esauriti ed alcuni spettatori hanno assistito anche in piedi allo spettacolo, in cui sono state proposte musiche ispirate a famosissimi film e tango. Durante il concerto sono state eseguite melodie di Morricone, Piazzola, Nino Rota e molti altri autori, che hanno affascinato il pubblico presente.

Al sax Soprano Carmelo Faranda, al sax Contralto Davide Siragusano, al sax Tenore Francesco Sgrò e al Sax Baritono Fiorella Barbagelata. A presentare la serata un’altra ragazza dell’associazione, Gaia Campisi.

Il concerto organizzato dall’Associazione “A. Toscanini” è stato uno dei primi eventi svolti in estrema sicurezza e con obbligo di green pass per i partecipanti. Un chiaro esempio che si può continuare a svolgere eventi e manifestazioni, ma rispettando le regole e facendo sì che la cultura non muoia.

Foto di Natale Arasi