Capo d’Orlando –  Inaugurata la palestra della scuola media “Mancari”

Una cerimonia semplice, contornata dalle voci festose dei bambini del minibasket dell’Orlandina, è servata ad inaugurare la palestra annessa alla scuola Media “Mancari” che è stata interessata da interventi di ristrutturazione e miglioramento sismico.

Lavori compiuti nei tempi previsti e che, di fatto, consegnano un struttura moderna, sicura e funzionale all’Istituto Comprensivo 1 e alle squadre giovanili dell’Orlandina Basket.

“Vi chiedo di avere cura e di custodire gelosamente questa struttura che ha visto crescere intere generazioni di studenti – ha detto il Sindaco Franco Ingrillì rivolto ai bambini. Curatela come se fosse una cosa vostra e impegnatevi nell’attività fisica per il vostro benessere e per diventare campioni del domani. Sono particolarmente contento di aprire, dopo la scuola di Furriolo, anche questa palestra rinnovata: è bello poter raccogliere i frutti di un lavoro intenso”.

Il Sindaco, alla presenza del dirigente dell’Istituto Comprensivo 1, Rinaldo Anastasi e dell’intera Giunta, ha fatto il punto sui lavori che stanno interessando l’edilizia scolastica: “Si tratta di interventi di adeguamento sismico necessari e non rinviabili che riguardano edifici che non sono state mai soggette a lavori da 50 anni a questa parte. Attualmente gli operai sono al lavoro nella scuola di Vina, le elementari di Via Roma e le medie di Via Piave: queste strutture avranno tempi di riapertura diversi, da qui alla fine del 2021, ma stiamo operando per garantire un inizio d’anno scolastico regolare”