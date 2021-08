Santo Stefano Camastra, lutto per la prematura scomparsa di Pasquale Dragotto. Rinviato lo spettacolo di Cacioppo

Tristezza e dolore a Santo Stefano di Camastra per la prematura scomparsa di Pasquale Dragotto, gestore di uno dei bar-pasticceria più frequentati della città delle Ceramiche a Porta Messina. Pasquale, 52 anni, conosciuto da tutti non solo in regione della sua attività, che svolgeva con passione sin dagli anni ‘90, era apprezzato e stimato dai suoi concittadini. Il suo locale è stato punto di riferimento per gli stefanesi di tutte le età, ma anche per gli habitué dei comuni limitrofi e dei turisti che ogni estate scelgono di tornare nella cittadina tirrenica e rappresenta un pezzo della storia recente di Santo Stefano di Camastra. Lascia la moglie e due figli.

Tanti i messaggi di cordoglio tra i quali anche quelli del Presidente e del consiglio direttivo della società di mutuo soccorso, di cui Pasquale era socio. “Pasquale è un pezzo della storia del nostro paese. “Ci vediamo da Pasquale” lo abbiamo detto tutti. E lo continueremo a dire. Un lavoratore ed un padre di famiglia. Un sorriso sempre per tutti. Una persona dolce e buona. Buon viaggio” ha scritto un’utente in uno dei tantissimi messaggi di cordoglio pubblicati sulla sua pagina Facebook e sui forum dedicati a Santo Stefano di Camastra, ben interpretando i sentimenti degli stefanesi e sintetizzando la figura e l’indole di Pasquale.

I funerali si celebreranno domani, martedì 10 agosto, alle 17 nella chiesa di San Nicolò (chiesa madre).

L’amministrazione comunale ha dichiarato per domani, il lutto cittadino. Saracinesche abbassate dalle ore 16:45 e fino a al termine del rito funebre.

In segno di lutto e doveroso rispetto, per la concomitanza della giornata dei funerali, è stato anche rinviata al 19 agosto la manifestazione in calendario per domani sera, che prevedeva l’esibizione di Giovanni Cacioppo nello spettacolo “Ho scagliato la prima pietra”.