Covid – 848 nuovi casi in Sicilia, ma 578 guariti. 12 i decessi, stabili i ricoverati

Sono 848 i nuovi casi covid-19 registrati in Sicilia quest’oggi a fronte di 18.759 tamponi processati. In calo rispetto ai 923 di ieri, in cui erano stati processati 17.356 tamponi. Il tasso di positività scende dal 5,3% di ieri al 4.5% di oggi.

12, invece, i morti del giorno, il dato più alto d’Italia (31 le vittime complessive) ma la Regione ha comunicato che tra i decessi resi noti oggi cinque sono avvenuti l’8 agosto, tre il 7 agosto, due il 6 agosto e uno il 4 agosto.

578 invece i guariti, un dato alto rispetto agli ultimi giorni.

In leggero aumento anche i pazienti ricoverati, con il tasso di occupazione in area medica che supera il 14%: sono 448 in tutto, 6 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva invece si trovano 50 pazienti (-2 rispetto a ieri) con due nuovi ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: sono 177 i nuovi positivi a Palermo, 149 a Trapani 125 a Catania e 117 a Caltanissetta. Poi 93 a Ragusa, 80 ad Agrigento, 55 a Siracusa, 45 a Enna e 7 a Messina (in netto calo rispetto ai 186 di ieri)

In Italia

Sono 5.636 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.200. Sono invece 31 le vittime

in un giorno (ieri erano state 22).

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.406.241, i morti 128.273. I dimessi e i guariti sono invece 4.161.645, con un incremento di 4.125 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 116.323, con un aumento di 1.468 nelle ultime 24 ore.

La regione con più casi odierni è sempre la Sicilia, seguita da Lazio (+703) e Veneto (+604).