Taormina – Arrestato un giovane per spaccio. Chiuso un locale a Sant’Alessio Siculo

Nel corso dell’ultimo weekend i Carabinieri della Compagnia di Taormina, con il supporto dei militari della Compagnia d’intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno intensificato i controlli nelle aree di Taormina, Giardini Naxos e Sant’Alessio Siculo per la prevenzione ed il contrasto dei reati connessi con la movida estiva e per limitare gli assembramenti nel rispetto della normativa anti-covid.

Nel corso di specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, predisposto lungo le principali aree di aggregazione cittadine di Taormina, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, il 19enne cittadino brasiliano S.F.N.C.E. residente a Letojanni (ME), poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno notato un giovane a bordo di un’utilitaria, in atteggiamento sospetto, fermo in una piazza del centro di Taormina, così i Carabinieri hanno sorpreso il 19enne S.F.N.C.E. mentre consegnava un qualcosa ad un giovane coetaneo. L’immediato intervento dei militari consentiva di bloccare i due giovani ed accertare che l’involucro appena consegnato conteneva due dosi di oltre 3 grammi complessivi di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Pertanto, una volta identificati, i due giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare all’esito della quale, nell’abitacolo dell’autovettura in uso al 19enne, i Carabinieri hanno rinvenuto 21 grammi circa di sostanza stupefacente tipo cocaina, già suddivisa in dosi, e la somma di 670 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il denaro e la sostanza stupefacente, inviata al RIS di Messina per le analisi di laboratorio, sono stati sequestrati ed il 19enne cittadino brasiliano è stato arrestato in quanto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ultimate le formalità di rito, il 19enne è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’odierna udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri ed ha applicato a carico del 19enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Durante il servizio che ha consentito di controllare più di 20 autovetture ed oltre 40 persone, i Carabinieri hanno deferito, in stato di libertà, un 46enne, un 36enne e 33enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovati in possesso rispettivamente di una mazza da baseball, un bastone nodoso e un coltello di genere vietato. Inoltre 3 persone sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso, complessivamente, di 6 grammi di marijuana, detenuta per uso personale.

Infine, nel corso dei controlli finalizzati a verificare il rispetto della normativa anti-covid19, i militari dell’Arma hanno effettuato numerosi controlli di locali pubblici presenti nei centri cittadini di Taormina, Giardini Naxos e Sant’Alessio Siculo, all’esito dei quali hanno sottoposto alla chiusura temporanea di 3 giorni un locale di Sant’Alessio Siculo, comminando una multa di 400 euro a carico del titolare, ritenuto responsabile di aver omesso di far rispettare agli avventori le disposizioni previste per il contenimento del covid-19.