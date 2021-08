Capo d’Orlando – Casi in crescita: 14 i positivi al Covid, 27 in quarantena

Casi di Covid-19 in crescita in tutta la Sicilia e non fa eccezione Capo d’Orlando.

Sono 14 i positivi nel comune orlandino (nell’ultimo rilevamento erano 10), mentre 27 (17 in più) le persone poste in quarantena a seguito di contatto con positivi e in attesa di tampone.

“Comprendo bene – dice il primo cittadino Franco Ingrillì – la legittima voglia di svago, ma al tempo stesso vorrei che ci fosse più responsabilità nei comportamenti. Il distanziamento è essenziale, così come è fondamentale vaccinarsi. Fino al 24 agosto open days negli hub vaccinali: è possibile ricevere Pfizer o Moderna senza prenotarsi. Vaccinarsi è un atto di responsabilità civile.”