Capo d’Orlando – 44 sanzioni elevate ieri dalla Polizia Locale per violazioni al codice della strada

Ben 44, in sole 6 ore (tra le 14 e le 20 di ieri) le sanzioni per violazioni al codice della strada elevate dalla Polizia Locale di Capo d’Orlando.

La pattuglia di servizio nel pomeriggio ha sanzionato veicoli in sosta irregolare, in alcuni casi davanti a scivoli per diversamente abili, con decurtazione di decine di punti sulle patenti di guida.

La Polizia Locale è intervenuta anche sulla spiaggia del lungomare Ligabue per fare smontare due tende con le quali alcune persone si erano accampate per trascorrere il fine settimana.

Sottoposto a fermo amministrativo per sessanta giorni un ciclomotore il cui conducente è stato sanzionato all’articolo 170 del codice della strada. Il giovane è stato sorpreso mentre effettuava un’impennata per ben 100 metri, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri.

Sanzionato anche un pubblico esercizio per avere occupato abusivamente, oltre a quello autorizzato, uno spazio di suolo pubblico.