Orario ridotto nei festivi all’hub vaccinale di Capo d’Orlando. Stasera vaccini al tramonto a Sant’Agata Militello

La campagna vaccinale e l’attività dell’hub vaccinale di Capo d’Orlando, guidato dal responsabile del Dipartimento Prevenzione di Sant’Agata Militello dott. Giuseppe Iannì, continuano anche nel mese di agosto.

Piccolo cambiamento solo per quanto riguarda gli orari di somministrazione nei giorni festivi, che verranno comunque garantite dalle 8 alle 14. Per i giorni feriali resta, invece, in vigore l’orario precedente, ovvero ci si potrà vaccinare dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 20.

Intanto vanno avanti le iniziative relative alla campagna vaccinale, con l’open day attivo fino al prossimo 24 agosto in tutti gli hub dell’Isola per tutti gli utenti “over 12”. Stasera, invece, il progetto di vaccinazione “Le vie del mare”, promosso dall’ufficio straordinario per l’emergenza COVID di Messina, coordinato dal dottor Alberto Firenze, farà tappa a Sant’Agata di Militello, con l’evento “Vax Sunset” che si terrà alla Villa Falcone-Borsellino, sul lungomare santagatese. Sarà possibile vaccinarsi dalle 18 alle 22, assaporando il suggestivo tramonto sul Tirreno e le Isole Eolie.

La campagna vaccinale, come ha dichiarato il commissario straordinario Alberto Firenze, alla luce anche dei dati relativi alle vaccinazioni e alla diffusione del COVID in Sicilia, è ora finalizzata ad intercettare soprattutto gli utenti “under 30” ancora reticenti. Secondo i dati riportati dal Sole24 ore, sull’Isola, hanno ricevuto la doppia dose di vaccino solo il 24,73% dei ragazzi di età compresa tra i 12 e 19 anni, il 45,54% dei giovani tra i 20 e i 29 anni e il 45,32% dei residenti di età compresa tra i 30 e i 39 anni.