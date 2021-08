Covid – La Sicilia resta prima per nuovi contagi, 822 oggi. Salgono ancora i ricoveri

Tornano a salire i dati sulla diffusione del covid-19 in Sicilia. Sono 822 i nuovi casi di infezione da covid-19 registrati nel bollettino dell’8 agosto dal Ministero della Salute per la regione, su 9.083 test rapidi e molecolari processati. Ieri erano stati 776 a fronte di 17.662 tamponi elaborati. Schizza verso l’alto il tasso di positività sull’Isola, sforando quota 9% (9,05%), per effetto del basso numero di test eseguiti.

L’isola continua ad essere prima tra le regioni per nuovi contagi giornalieri in Italia, precedendo Emilia Romagna (661) e Lombardia (637).

Gli attuali positivi in Sicilia sono adesso 14.077, con un incremento di altri 666 casi. Solo 153 i guariti, mentre purtroppo nelle ultime 24 ore si registrano altre 3 vittime (11 in totale in Italia). Da inizio pandemia i morti sono ora 6.086.

Sul fronte ospedaliero numeri ancora una crescita: sono adesso 472 i ricoverati in totale, 31 in più rispetto a ieri, di cui 54 in terapia intensiva (7 in più) con 8 ingressi in 24 ore.

A preoccupare ora è la percentuale di posti letto occupati nelle aree non critiche in Sicilia, che raggiunge il 13,29%, mentre è del 7,38% la percentuale dei posti letto occupata nelle terapie intensive. Ricordiamo che per il cambio di colore, da bianca a gialla, i parametri sono al 15% di posti occupati nei reparti ordinari e il 10% nelle terapie intensive.

Per quanto riguarda le singole province, è Palermo a registrare il maggior numero di nuovi casi, 244. Segue Catania 110, Agrigento 80, Caltanissetta 72, Trapani 55, Ragusa 137, Siracusa 70, Enna 28. Messina è ultima con 26.

In Italia

Sono 5.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto al dato di sabato, quando erano stati 6.902. Sono invece 11 le vittime in un giorno (ieri erano state 22). Il tasso di positività è del 2,82%.