Ancora fuoco tra Nebrodi e Madonie. Notte infernale a Pettineo

Un altro incendio di vaste proporzioni è divampato ieri a San Mauro Castelverde, al confine tra la provincia di Palermo e quella di Messina. Stanotte le fiamme hanno raggiunto Pettineo.

Il fronte di fuoco si è spinto in contrada Ciambra e Migaido, al confine tra Castel di Lucio, Pettineo e San Mauro Castelverde. Sul posto i Vigili del Fuoco e le squadre di volontari della Protezione Civile, che, visti i luoghi particolarmente impervi hanno potuto effettuare solo attività di contenimento. In fumo ancora altri ettari di boschi e macchia mediterranea. Solo all’alba di questa mattina si sono alzati in volo 2 canadair, uno sul fronte palermitano e l’altro sul fronte pettinese, che stanno contenendo il propagarsi delle fiamme.

“Il fronte di fuoco è ancora attivo questa mattina, ma sotto controllo” ci spiega Domenico Ruffino, sindaco di Pettineo. “Le fiamme, fortunatamente, non si sono propagate in direzione del centro abitato, ma solo in aperta campagna, dove, visti i luoghi particolarmente impervi e l’impossibilità di impiegare i canadair al buio, le squadre di intervento hanno potuto effettuare solo operazioni di presidio a salvaguardia delle aziende agricole”.

Adesso occorrerà fare i conti con i danni ambientali e alle imprese.

A San Mauro Castelverde, già stato interessato nei giorni scorsi da altri roghi, come ha dichiarato il sindaco Giuseppe Minutilla, il 70% del territorio è stato devastato, con danni incalcolabili per l’ambiente e il sistema produttivo. “Davanti a noi c’è la disperazione” ha detto il primo cittadino ai giornali.