Covid – 776 nuovi casi in Sicilia, ancora in crescita i ricoveri ospedalieri. 7 le vittime

Sono 776 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 17.662 tamponi processati nell’isola. In leggero calo i casi rispetto a venerdì (789), ma con circa 3 mila tamponi processati in più.

Il tasso di positività dunque scende dal 5,4% di ieri al 4,3% di oggi.

L’isola è nuovamente prima tra le regioni per nuovi contagi giornalieri in Italia, precedendo Lombardia (756) e Toscana (714).

Gli attuali positivi in Sicilia sono 13.411, con un incremento di altri 432 casi. I guariti sono 337, mentre purtroppo nelle ultime 24 ore si registrano altre 7 vittime (22 in totale in Italia) e il totale dei decessi è di 6.083, da inizio pandemia.

Sul fronte ospedaliero ancora una crescita: sono adesso 441 i ricoverati in totale, 24 in più rispetto a ieri, di cui 47 in terapia intensiva (5 in più) con 5 ingressi del giorno.

Attualmente la Sicilia registra il 12,6% di posti occupati negli ospedali e il 6,4% di terapie intensive. Ricordiamo che per il cambio di colore, da bianca a gialla, i parametri sono al 15% di posti occupati nei reparti ordinari e il 10% nelle terapie intensive. I numeri sono purtroppo in crescita da settimane.

A livello provinciale, Catania 197 è prima con 197 nuovi casi. In tripla cifra anche Palermo 127, e Caltanissetta 121. Poi Trapani 76, Agrigento 70, Siracusa 62, Ragusa 59, Messina 35 ed Enna 2.

In Italia

Sono 6.902 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.599. Sono invece 22 le vittime in un giorno (ieri erano state 24).