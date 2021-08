A Villa Piccolo torna la grande musica. Due concerti, l’8 e il 18 agosto

Doppio appuntamento musicale d’eccezione a Villa Piccolo a Capo d’Orlando, l’8 ed il 18 agosto, che vedrà protagonisti rispettivamente il chitarrista Francesco Buzzurro ed il duo Mario Incudine e Antonio Vasta.

Francesco Buzzurro, musicista di solida formazione accademica poi approdato al jazz ed alla musica latin, proporrà un concerto “one man band” con un percorso musicale costituito da brani di varia estrazione; dal tango di Piazzolla alla musica di Jobim, a quella di Django

Reinard al quale Francesco ha dedicato il suo ultimo lavoro discografico.

“Crossover” è il termine più indicato per descrivere il concerto di Buzzurro il cui obiettivo dichiarato è quello di abbattere, con la sua solo-performance, tutte le barriere tra i cosiddetti generi musicali. Per Francesco esiste solo “la Musica” e basta. Il puro gusto di farla in maniera personalizzata e di porgerla al pubblico nell’intento di comunicare le proprie emozioni è il vero e forse l’unico scopo del suo un concerto.

Mario Incudine con Antonio Vasta propone uno spettacolo che attinge alla musica tradizionale per proiettarsi in uno spettacolo moderno in cui la radice della tradizione siciliana si arricchisce di spunti creativi.

Il repertorio di “canzoni scordate” è composto da quelle canzoni scordate nelle miniere, nei campi di grano, della Sicilia dei primi del novecento.

Canzoni suonate dai barbieri, dai contadini, da musicanti improvvisati ma che conservano tutta l’anima della Sicilia. Ne viene fuori un concerto di teatro-canzone dove Incudine canta, racconta, narra ed improvvisa, dialoga con il pubblico portandolo dentro i vicoli di una Sicilia di ieri e di oggi.

L’apertura della serata è affidata al cantautore Marco Corrao che presenterà alcuni brani del suo ultimo lavoro discografico “Nebros – Storie e Antichi Echi”, canzoni che parlano di Nebrodi e che raccontano leggende e storie vecchie e nuove legate al territorio.

I due concerti sono organizzati dall’associazione Cross Road Club con il patrocinio del Comune di Capo d’Orlando e della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella la quale ha inserito le due date nella programmazione culturale di “Ingressi di Paesaggi 2021”.

Entrambe gli appuntamenti si svolgeranno in sicurezza nel rispetto della nuova normativa anti covid-19.

I concerti avranno inizio alle ore 21,30, l’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti autorizzati (solo 200), il costo del biglietto è di euro 15,00 + 2,00 per dir. prevendita. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito www.diyticket.it