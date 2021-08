Covid – Sicilia prima nei contagi con 789, 9 i decessi. Ancora in aumento i ricoveri

Sono 789 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.547 tamponi processati nell’isola. In leggero calo i casi rispetto a giovedì, ma con circa 7 mila tamponi processati in meno.

Il tasso di positività dunque risale dal 3,8% di ieri al 5,4% di oggi.

L’isola è nuovamente prima tra le regioni per nuovi contagi giornalieri in Italia, precedendo Lazio (762), Toscana (734) ed Emilia-Romagna (717).

Gli attuali positivi in Sicilia sono 12.979, con un incremento di altri 432 casi. I guariti sono 348, mentre purtroppo nelle ultime 24 ore si registrano altre 9 vittime (24 in totale in Italia) e il totale dei decessi è di 6.077, da inizio pandemia.

Sul fronte ospedaliero ancora una crescita: sono adesso 417 i ricoverati in totale, 15 in più rispetto a ieri, di cui 42 in terapia intensiva (2 in più) con 3 ingressi del giorno.

Attualmente la Sicilia registra il 12% di posti occupati negli ospedali e il 5,7% di terapie intensive. Ricordiamo che per il cambio di colore, da bianca a gialla, i parametri sono al 15% di posti occupati nei reparti ordinari e il 10% nelle terapie intensive.

A livello provinciale, Palermo con 200 è ancora prima per contagi. In tripla cifra anche Catania con 128 e Agrigento con 111. Poi Trapani 98, Ragusa 70, Siracusa 57, Caltanissetta 54, Messina 38, Enna 33.

In Italia

Sono 6.599 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.230. Sono invece 24 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). In calo il tasso di positività, che passa dal 3,4 al 2,7%.