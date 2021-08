Covid – Brolo registra 10 positivi, mentre Castell’Umberto sale a quota 18 positivi

Una recrudescenza del covid-19 si sta verificando in queste ore nei comuni del comprensorio tirrenico-nebroideo.

Con un video-messaggio pubblicato via social, il sindaco di Brolo, Pippo Laccoto, ha annunciato nella tarda mattinata di oggi, che sono 7 le persone positive al tampone molecolare, facenti parte di due nuclei familiari. A questi si aggiungono altre 3 perone, positive, invece, al test rapido, per un totale di 10 casi. L’appello del sindaco Giuseppe Laccoto è a vaccinarsi e a tenere comportamenti sempre prudenti.

Anche a Castell’Umberto si registrano nuovi casi di positività. Sono stati confermati dal tampone molecolare 2test rapidi positivi, a cui se ne aggiungono altri tre, per un totale di 18 soggetti attualmente positivi sul territorio comunale. Sale a 54 il numero delle persone in quarantena. Il sindaco, Vincenzo Lionetto Civa, via social, ha reso pubblico il carteggio intercorso tra l’Asp e il comune in merito al parare richiesto dal primo cittadino sull’andamento dell’epidemia nel comune. L’Asp, infatti, ha revocato il precedente parere favorevole all’istituzione della zona rossa, sulla base delle nuove indicazioni per l’istituzione delle zone rosse, emanate proprio oggi dal DASOE (ndr Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana).

Il primo cittadino ha informato il governo regionale e si attendono ora le determinazioni del Presidente Nello Musumeci.

Intanto oggi, si è svolta la giornata dedicata alla vaccinazione a km zero, già programmata “Come Vicesindaco con delega alla sanità non posso che ritenermi soddisfatta per la collaborazione e l’adesione della popolazione infatti sono stati effettuati 120 vaccini +1 a domicilio.” scrive su facebook Valeria Imbrogio Ponaro “Giorno 13 continueremo i vaccini a domicilio che oggi non è stato possibile effettuare. Nella logica di incentivare l’adesione alla vaccinazione organizzeremo presto un’altra giornata dedicata ai vaccini a km zero.”