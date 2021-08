Capo d’Orlando – Riparato dopo 14 ore il guasto alla condotta idrica

È stata riattivata poco fa l’erogazione dell’acqua dopo quasi 14 ore di lavoro per ripristinare il grave guasto alla condotta idrica principale nella zona di Contrada Vina.

Il tempo necessario agli impianti di entrare in pressione e l’acqua tornerà nelle case di tutti.

“L’Amministrazione Comunale – scrivono dal comune – ringrazia gli operai e i tecnici comunali che non si sono risparmiati in questa lunga giornata. Sono state già avviate le procedure per citare per danni la ditta incaricata della posa della fibra ottica che ha provocato la rottura della condotta causando gravissimi disagi alla popolazione e alle attività commerciali.”